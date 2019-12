Fruit pureren

Vraag: Bij het pureren van appels in een blender verandert de kleur. Volgens mij komt dit door oxidatie, waardoor het vitamine C-gehalte aanmerkelijk afneemt. Is pureren in een blender daarom af te raden?

Antwoord: Nee, want een tekort aan vitamine C komt zelden voor. Volwassenen hebben dagelijks 75 mg vitamine C nodig, een hoeveelheid die goed uit de dagelijkse voeding te halen is. In een blender treedt inderdaad verlies van vitamine C op door oxidatie, maar dit gebeurt ook als je fruit snijdt of raspt.

Fabrikanten van blenders verkopen ook zogeheten vacuümblenders, die voorafgaand aan het blenden lucht uit de mengkom zuigen. Uit onze laboratoriumonderzoeken blijkt dat dan minder verkleuring en dus minder vitamine C-verlies optreedt. Maar je kunt ook gewoon een scheutje citroen- of sinaasappelsap toevoegen, want in een zuur milieu blijft vitamine C relatief goed intact.

Brigitte van der Bent, redacteur-onderzoeker Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 6, 2019

Terug naar het overzicht