Fruit verteren

Antwoord: Nee. De vertering van koolhydraten, vetten en eiwitten vindt naast elkaar plaats. De ene voedingsstof staat de andere daarbij niet in de weg. Fruit eten bij de maaltijd kan zelfs voordelen hebben: zo neemt het lichaam ijzer uit plantaardige producten inderdaad beter op als je bij dezelfde maaltijd vitamine C gebruikt.

In de darmen vindt inderdaad een vergistingsproces plaats, maar dit is een volkomen natuurlijk onderdeel van de spijsvertering. Onverteerde resten van fruit en andere voedingsmiddelen worden door bacteriën in de dikke darm gefermenteerd. Spijsverteringsproblemen kunnen juist ontstaan als de darmflora wordt verstoord door bijvoorbeeld eenzijdige voeding, ziekte of medicijngebruik. Eet dus gerust fruit bij je maaltijd.

Rosa Rolvink, redacteur-onderzoeker Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 5, 2019

