Geen lactose in oude kaas

Antwoord: Lactose is een suiker die in melkproducten kan voorkomen en wordt ook wel melksuiker genoemd. Wanneer je lichaam lactose niet of niet volledig kan verteren is er sprake van lactose-intolerantie. Meestal is het niet nodig om dan helemaal geen melk en melkproducten meer te gebruiken.

In Nederlandse harde kazen zoals Goudse kaas zit geen lactose. Tijdens de rijping van de kaas wordt lactose namelijk volledig afgebroken. In zachte kazen en zuivelproducten zoals yoghurt en vla zit nog wel lactose.

Er zijn ook zuivelproducten met de claim ‘lactosevrij’. Deze producten bevatten een zeer minimale hoeveelheid lactose. Wil je zeker weten wat je het best kunt eten, dan kun je terecht bij een diëtist.

Laura Gerritsma, projectmedewerker Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 1, 2019

