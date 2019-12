Gaan vitamines en mineralen in groenten verloren door het roosteren?

Antwoord: Over mineralen en spoorelementen hoef je je geen zorgen te maken. Die kunnen goed tegen verhitting en gaan niet verloren door het grillen. Vitaminen in de groenten echter wel. Over het algemeen geldt dat hoe langer ze worden verhit en hoe meer ze worden versneden, hoe meer vitaminen er verloren gaan. Al verdwijnen ze niet helemaal: er blijft wel een deel van de vitaminen aanwezig. Het advies is om te variëren. Zo krijg je voldoende vitaminen en mineralen binnen. Eet dus zowel gegrilde, rauwe als kort gekookte groenten. En kook in weinig water, omdat vitaminen en mineralen bij koken in water deels verdwijnen.

Astrid Postma-Smeets, senior voedingskundige bij het Voedingscentrum

Gezondgids 4, augustus 2017

