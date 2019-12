Groente en fruit schillen

Vraag: Ik hoor vaak mensen zeggen ‘bij schilbare groente en fruit zitten de meeste vitaminen vlak onder de schil’. Is dit een fabeltje of zit er een grond van waarheid in?

Antwoord: Dit is een fabel. Vitaminen en mineralen zitten door de hele groente en het hele fruit. Een appel en een peer met schil bijvoorbeeld bevatten wel iets meer vezels en vitamine C dan een appel en een peer zonder schil. Maar het gaat om zulke kleine verschillen dat dat geen betekenis heeft voor de bijdrage aan de hoeveelheid die je dagelijks nodig hebt.

Wel is het belangrijk dat je geschild fruit niet te lang laat staan. Door de blootstelling aan lucht gaat er vitamine C verloren. Voorgesneden fruit dat je in de winkel koopt is op een speciale manier behandeld en verpakt om het verlies van vitamine C wat te vertragen.

Astrid Postma-Smeets, expert Voeding en Gezondheid bij het Voedingscentrum

Gezondgids 6, december 2018

