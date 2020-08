Houdbaarheid hummus en pesto

Antwoord: Hummus uit de supermarkt is ongeopend zeker een maand houdbaar, soms wel twee. Dit komt door de toegevoegde conserveermiddelen en de luchtdichte verpakking. Na opening blijft deze ruim een week goed. Zelfgemaakte hummus bevat geen conserveermiddelen en is daardoor bederfelijker. Citroensap maakt het wat langer houdbaar. Probeer zelfgemaakte hummus desondanks in een paar dagen op te eten. Langer bewaren is ook niet bevorderlijk voor de smaak.

Voor pesto geldt ongeveer hetzelfde. Maar citroensap past daar niet in. Door er een laagje (olijf)olie op te schenken blijft zelfgemaakte pesto iets langer goed. Dat kun je overigens ook bij hummus doen. Bovenal is schoon en hygiënisch werken bij bereiding en gebruik belangrijk voor de houdbaarheid.

Thomas Cammelbeeck, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 4, 2020

