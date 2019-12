Is melk voor kinderen gezond?

Vraag: Er is een Europese discussie gaande over het verstrekken van schoolmelk. Daardoor vraag ik me af of het voor kinderen wel zo gezond is om melk te drinken?

Antwoord: In 1935 werd voor het eerst gratis schoolmelk uitgedeeld: zo konden alle kinderen, ook de armere, profiteren van het goede van melk. Ook nu nog kunnen kinderen een (betaald) abonnement krijgen op schoolmelk: pakjes van 200 milliliter halfvolle melk of drinkyoghurt met vruchtensmaak. Halfvolle melk is een prima drank voor opgroeiende kinderen, er zitten eiwitten en vetten in, maar ook veel calcium, vitamine B2 en vitamine B12. Die B-vitaminen en calcium zitten ook in groenten, fruit en vlees, maar melk blijft de grootste en makkelijkste bron voor deze stoffen.

Het Voedingscentrum adviseert kinderen dagelijks 400 – 600 milliliter (ml) halfvolle of magere melk te drinken. Na de kinderjaren is dit 450 ml (circa 2 glazen) aan melkproducten voor 19- tot 50- jarigen, oplopend naar 650 ml voor 70-plussers. Melkvet is niet goed voor het cholesterol en daarom wordt volle melk niet geadviseerd.

Antje Houmes, redacteur-onderzoeker Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 2, april 2014

Lees ook:

Melkvervangers

Terug naar het overzicht