Is ontbijten belangrijk?

Vraag: Ik dacht altijd dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is, maar laatst vertelde iemand me dat dit niet klopt. Hoe zit het?

Antwoord: Dat het ontbijt overslaan geen goed idee is, lijkt een waarheid als een koe. Ook al is het nog helemaal niet duidelijk dat dit ongezond is. Veel onderzoek is er niet naar gedaan en de onderzoeken die er zijn, spreken elkaar tegen. Dat bijvoorbeeld de kilo’s eraan vliegen als je niet ontbijt, staat dus niet vast. Wel zijn er aanwijzingen dat de concentratie iets beter is na het eten van een ontbijt. Maar een kop koffie op de lege maag werkt ook concentratieverhogend.

De valkuil van niet-ontbijten is later op de ochtend gaan snacken. Wie hier gevoelig voor is, kan beter zorgen voor een gezond ontbijt. Denk aan veel vezels en niet veel suiker en verzadigd vet. Producten als muesli en havermout, maar ook een volkorenboterham met mager vleesbeleg, zoals kip, zijn een goede keus.

Thomas Cammelbeeck, redacteur-onderzoeker Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 5, oktober 2014

