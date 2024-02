Knoflook bewaren in olie

Antwoord: Clostridium botulinum is een bacterie die leeft in een omgeving zonder zuurstof. Hij kan de gevaarlijke gifstof botulinum aanmaken. In een pot knoflookteentjes in olie zit weinig zuurstof. Als je die langere tijd bij kamertemperatuur bewaart, kan de gifstof ontstaan. Daarom is het advies om zelf ingemaakte knoflook in olie maximaal 4 dagen in de koelkast bij 4 °C te bewaren. Of vries de pot na het inmaken direct in.

Producten die je in de winkel koopt, zoals feta in olie, zijn veilig. Ze zijn voldoende verhit, waardoor de bacterie niet kan overleven.

Wieke van der Vossen, expert Voedselveiligheid bij het Voedingscentrum

Gezondgids 1, 2024

