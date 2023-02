Meergranen- of witbrood

Antwoord: ‘Meergranen’ betekent dat er in het voedingsproduct minimaal 3 soorten granen zitten. De term meergranen zegt niets over hoe gezond het brood is. De term bruin wél. Want bruinbrood bestaat voor een deel uit volkorenmeel. Dat kun je terugvinden in de ingrediëntenlijst. Volkorenmeel levert meer vezels dan bloem, waar witbrood vooral uit bestaat. Daarom is bruinbrood (en volkorenbrood) gezonder dan witbrood. Pitten en zaden kunnen de hoeveelheid vezels ook nog iets verhogen, maar het belangrijkst is of het meel volkoren is. Kijk op het etiket of vraag of het echt om bruinbrood gaat.

Soms heeft brood namelijk alleen een bruine kleur, terwijl het witbrood is. Het is dan gekleurd met bijvoorbeeld moutmeel.

Kajo Mo, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 1, 2023

