Minder artrose door (soja)melk

Antwoord: Het onderzoek waar het nieuwsbericht aan refereert, is slechts een eerste aanwijzing dat melk mogelijk een positief effect heeft op artrose in de knie. Baat het niet, het schaadt ook niet. Het effect is het grootst bij één glas melk per dag. Meer onderzoek moet uitwijzen of het positieve effect van melk op knieartrose standhoudt, welke stof in melk hiervoor verantwoordelijk is en of het effect ook bestaat voor artrose in bijvoorbeeld vingers.

Aangezien sojamelk dusdanig anders van samenstelling is dan koemelk, is het onwaarschijnlijk dat sojadrink (zoals sojamelk officieel heet) ook een mogelijk gunstig effect heeft op artrose.

Louis van Nieuwland, adviseur Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 5, oktober 2014

