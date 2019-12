Past avocado in een caloriearm dieet?

Antwoord: Het Voedingscentrum geeft aan dat vrouwen van 19 tot 30 jaar met een weinig actieve leefstijl zo’n 2100 kcal per dag binnen mogen krijgen. Voor een energiebeperkt dieet geldt een inname van minimaal 1500 kcal.

De avocado bevat veel calorieën in vergelijking met andere vruchten, maar heeft ook veel gezonde voedingsstoffen zoals vezels, vitamine A en E, kalium en magnesium. Bovendien vult het de maag goed en lang, waardoor je minder snel trek krijgt. Het eten van een avocado op brood in plaats van zoet beleg is een goed voorbeeld van een gezondere keuze in je eetpatroon. Eet dus lekker die avocado, maar wees je ervan bewust dat je er redelijk wat kcal mee binnenkrijgt.

Linda de Gouw, projectmedewerker Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 6, december 2016

