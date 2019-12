Seleenvergiftiging door paranoten

Antwoord: De aanvaardbare veilige bovengrens, waarbij geen risico is te verwachten, is 300 microgram seleen per dag. Bij 5 paranoten (15 gram) per dag blijf je onder deze veilige grens, ook al zijn er geen aanwijzingen voor een seleenvergiftiging bij een handje paranoten (25 gram) per dag.

Bij de gevallen van vergiftiging die bekend zijn, was er gedurende langere tijd veel meer dan een handje paranoten per dag gegeten. Waarschijnlijk wordt er niet gewaarschuwd voor een seleenvergiftiging, omdat mineraalvergiftigingen zo goed als nooit voorkomen bij een gevarieerd en redelijk volwaardig voedingspatroon.

Astrid Postma-Smeets, expert Voeding en Gezondheid, Voedingscentrum

Gezondgids 2, april 2017

