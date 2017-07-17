Slechte stoffen in halvarine en margarine

Antwoord: Om halvarine smeerbaar te maken, werden de vetten vroeger gedeeltelijk gehard, waarbij het ongezonde transvet ontstaat. Tegenwoordig is dit niet meer het geval. Halvarine wordt gemaakt in een fabriek, wat ‘sleutelen’ genoemd zou kunnen worden. Het hoofdbestanddeel is olie. Margarine en halvarine bevatten veilige toevoegingen, waaronder conserveermiddel, verdikkingsmiddel, kleurstof en aroma.

Het grote voordeel van margarine en halvarine is dat ze overwegend onverzadigde vetten bevatten. Roomboter daarentegen is van dierlijke oorsprong en bevat overwegend verzadigde vetten. Onverzadigd vet wordt als gezond gezien en verzadigd vet als ongezond, al is hier tegenwoordig wat meer discussie over. Allemaal bevatten ze vitamine D, A en E. In margarine en halvarine zit vooral meer D en E dan in roomboter. Vitamine A en D worden altijd aan margarine en halvarine toegevoegd.

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