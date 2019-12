Slechte stoffen in halvarine en margarine

Vraag: Ik koop altijd halvarine in de veronderstelling dat dat gezond is, ook omdat er vitamine D aan is toegevoegd. Toch hoor ik steeds vaker dat aan halvarine en margarine zo wordt gesleuteld dat ze veel slechte stoffen bevatten. Wat is hiervan waar?

Antwoord: Om halvarine smeerbaar te maken, werden de vetten vroeger gedeeltelijk gehard, waarbij het ongezonde transvet ontstaat. Tegenwoordig is dit niet meer het geval. Halvarine wordt gemaakt in een fabriek, wat ‘sleutelen’ genoemd zou kunnen worden. Het hoofdbestanddeel is olie. Margarine en halvarine bevatten veilige toevoegingen, waaronder conserveermiddel, verdikkingsmiddel, kleurstof en aroma.

Het grote voordeel van margarine en halvarine is dat ze overwegend onverzadigde vetten bevatten. Roomboter daarentegen is van dierlijke oorsprong en bevat overwegend verzadigde vetten. Onverzadigd vet wordt als gezond gezien en verzadigd vet als ongezond, al is hier tegenwoordig wat meer discussie over. Allemaal bevatten ze vitamine D, A en E; in margarine en halvarine een stuk meer dan in roomboter, waar het van nature in zit.

Thomas Cammelbeeck, redacteur-onderzoeker Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 6, december 2015

