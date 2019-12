Antwoord: In soja zitten inderdaad zogenoemde isoflavonen die lijken op het vrouwelijk hormoon oestrogeen. Aan deze fyto-oestrogenen worden allerlei gezondheidseffecten toegedicht. Zo zouden ze de schildklierwerking verstoren en een verhoogd risico geven op borstkanker en onvruchtbaarheid bij mannen. Hier zijn geen harde wetenschappelijke bewijzen voor. Anderen beweren dat soja de kans op borstkanker en prostaatkanker verlaagt en overgangsklachten vermindert. Maar ook dat is onvoldoende bewezen. Wel is aangetoond dat met 2 porties soja per dag de genoemde nadelige effecten in elk geval uitblijven.

Het eten van peulvruchten, en dus ook sojabonen, heeft verder een aantoonbaar verlagend effect op het LDL-cholesterol, wat helpt bloedvaten gezond te houden. Ze zijn ook rijk aan eiwit, onverzadigd vet, ijzer en vitamine B1. Je kunt er dus prima vlees mee vervangen.

Thomas Cammelbeeck, redacteur­onderzoeker Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 2, 2019

