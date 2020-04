Antwoord: Visolie zit vooral in vette vis (zoals zalm, makreel en haring), maar is ook verkrijgbaar in de vorm van capsules. Visolie bevat de omega 3-vetzuren EPA en DHA.

Het is niet wetenschappelijk bewezen dat deze vetzuren helpen om diabetes type 2 te voorkomen. Wel zijn er aanwijzingen dat het eten van vette vis het risico op diabetes type 2 kan verlagen, maar hier is nog meer onderzoek naar nodig.

Een gezond gewicht speelt sowieso een belangrijke rol bij het voorkomen van diabetes type 2. Eet daarom zo gezond mogelijk (met veel groenten en volkorenproducten) en vermijd frisdrank. Beweeg daarnaast voldoende.

Jasmijn van der Linde, specialist kennis en innovatie bij het Diabetes Fonds

Gezondgids 2, 2020

