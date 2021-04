Antwoord: In Nederland mag brood volkoren heten als het gebruikte meel volledig bestaat uit volkorenmeel. Volkorenmeel kan er als één ingrediënt in zitten, maar kan ook bestaan uit meerdere ingrediënten. Bloem, zemelen en kiemen vormen – in de juiste verhouding – ook volkorenmeel. Deze ingrediënten zijn allemaal in de volkorenbroodmix van Soezie aanwezig. Het mag volkorenbrood heten, mits de ingrediënten de juiste verhouding hebben. Helaas weet in dit geval alleen de fabrikant of dat zo is.

Kajo Mo, expert Voeding bij de Consumentenbond

Gezondgids 2, 2021

