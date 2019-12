Werking schildklier bevorderen

Antwoord: De schildklier maakt hormonen aan die de stofwisseling stimuleren. Als dit orgaan te weinig hormonen aanmaakt, vertraagt dat de stofwisseling, met gewichtstoename en moeheid tot gevolg. Vroeger was jodiumtekort hier vaak de oorzaak van. Dat is tegenwoordig bijna niet meer mogelijk, tenzij je weinig brood of zout eet waar jodium in zit. De boosdoener is nu meestal een zeldzame auto-immuunziekte, de ziekte van Hashimoto. In totaal heeft slechts 1,5% van de bevolking last van een traag werkende schildklier. Medicinaal is dit aardig aan te pakken, maar met voeding is het niet te verhelpen. Wel is het goed rekening te houden met soja, want dat bevat een hormonale stof die de werking van de schildklier mogelijk kan vertragen. Hoewel niet bewezen, is het voor mensen met een vertraagde schildklierwerking verstandig terughoudend te zijn met het gebruiken van soja. Zo adviseert ook het RIVM. Voor anderen is soja een prima eiwitbron.

Thomas Cammelbeeck, redacteur-onderzoeker Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 3, juni 2014

Lees ook:

Dossier schildklier (pdf, alleen voor leden)

Terug naar het overzicht