Zemelen bij verstopping

Vraag: Na het lezen van een artikel over lijnzaad in de Gezondgids ben ik na langdurig gebruik gestopt met het eten ervan. Ik gebruik nu vooral zemelen tegen constipatie. Heeft dat nadelen? Ik heb begrepen dat ik ook laxeerdrank met lactulose kan gebruiken. Waar doe ik goed aan?

Antwoord: Niet anders dan bij andere kwalen is bij constipatie – obstipatie, hardlijvigheid – het motto: voorkomen is beter dan genezen. Het is in veel gevallen te voorkomen door dagelijks goed te bewegen, voldoende te drinken en vezelrijk te eten. Elke dag zemelen gebruiken kan geen kwaad en zal bij voldoende beweging en vochtinname doorgaans voldoende zijn. Dit valt onder zelfzorg; er is geen dokter of apotheek bij nodig.

Mocht dit niet of onvoldoende werken, dan komen middelen met lactulose, macrogol, electrolyten of bisacodyl in aanmerking. Raadpleeg wel eerst je huisarts voor gebruik. Die zal eerst onderzoeken wat de oorzaak van de klacht is. Constipatie kan bijvoorbeeld een bijwerking zijn van een medicijn. Morfine is daarvan het bekendste voorbeeld. Als dat zo is, kan een andere behandeling van obstipatie effectiever zijn. Raadpleeg dus altijd een arts als de klachten aanhouden of als je ongerust bent.

Mark Brueren, huisarts

Gezondgids 1, februari 2014

