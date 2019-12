Zijn tomaten in blik gezond?

Antwoord: In de coating (binnenzijde) van (groente)blikken zit de stof bisphenol A (BPA). Dit is een ongezond op een hormoon lijkend stofje, dat zich kan verplaatsen naar de inhoud van het blik. Omdat vooral zuigelingen gevoelig zijn voor hormoonverstoring heeft de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) het gebruik van BPA in flesjes voor babyvoeding verboden. Verder stelt deze instantie dat onze BPA-blootstelling nog zo laag is dat er geen gezondheidsrisico is. In de jongste studie van de EFSA naar deze kwestie komt ingeblikt voedsel wel uit de bus als belangrijke leverancier van BPA. Wil je het zekere voor het onzekere nemen, gebruik dan liever eten uit een pot, diepvries of verse producten.

Louis van Nieuwland, adviseur Voeding, Consumentenbond

Gezondgids 3, juni 2015

