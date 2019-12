Zurige geur van andijvie

Antwoord: Andijvie is van zichzelf al een klein beetje zuur. Na het snijden zijn celsappen, met daarin onder meer suikers, gemakkelijk toegankelijk voor de (volop) aanwezige bacteriën. Deze zullen zich dan te goed doen aan de suikers en daaruit onder meer melkzuur produceren. Daardoor kan het wat zurig ruiken. Dat is volstrekt ongevaarlijk, net als de bacteriën en het melkzuur in yoghurt. De kans dat er schadelijke bacteriën in andijvie voorkomen is heel klein, zeker als de groente volgens de voorschriften wordt bewaard.

Rijkelt Beumer, microbioloog Wageningen Universiteit

Gezondgids 1, februari 2016

