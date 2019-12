Zweten en zout

Antwoord: Op een warme dag of tijdens intensief sporten zweet je veel en verlies je veel zout. Het is niet nodig dit zoutverlies te compenseren met zoutrijke voeding. De meeste mensen in Nederland krijgen namelijk al meer dan de maximaal aanbevolen hoeveelheid zout (6 gram) per dag binnen.

Bovendien komt een tekort aan zout alleen in extreme situaties voor, zoals bij een langdurige sportinspanning bij extreme weersomstandigheden. Denk aan het lopen van de Nijmeegse Vierdaagse bij tropische temperaturen.

Voor duursporters is het verstandig bij inspanningen langer dan 2 uur en met veel vochtverlies, zowel vocht én zout aan te vullen. Topsporters gebruiken daarom sportdranken met extra mineralen.

Guido Vroemen, sportarts bij SMA Midden Nederland in Amersfoort

Gezondgids 4, 2018

