Hyaluronzuur tegen rimpels

Vraag: Werkt hyaluronzuur dat in dagcrèmes zit tegen rimpels? Zo ja, hoe kun je het dan het best gebruiken: als crème, als supplement of beide?

Antwoord: Hyaluronzuur is een stof die van nature in onze huid voorkomt. Met het ouder worden neemt de hoeveelheid ervan af, waardoor de huid veroudert en er rimpels ontstaan. Crèmes met hyaluronzuur hebben geen bewezen effect tegen deze rimpelvorming. Hyaluronzuur kan niet door de structuur van de huid heen. Ook als supplement is de werkzaamheid van hyaluronzuur niet aangetoond: ook vanuit het darmstelsel kan hyaluronzuur de huid niet bereiken.

Wel is met bijvoorbeeld ‘fillers’ het hyaluronzuur in de huid aan te vullen. Een dermatoloog of cosmetisch arts brengt het dan met een injectie direct in de huid in. De Amerikaanse voedsel- en medicijnautoriteit FDA stelde vast dat dit wel effect heeft bij rimpelvorming, tijdelijk. Na een injectie blijft hyaluronzuur ongeveer een jaar zitten, daarna lost het langzaam op.

Menno Gaastra, dermatoloog bij Centrum Oosterwal

Gezondgids 4, 2018

