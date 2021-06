Vraag: Om overlast van muggen tegen te gaan kun je lavendel, rozemarijn of munt gebruiken, las ik ergens. Klopt dat?

Antwoord: Om vraat en aantasting te voorkomen, produceren veel planten chemische stofjes die insecten afstotelijk vinden of die zelfs dodelijk voor ze kunnen zijn. Lavendel, rozemarijn en munt produceren zulke chemische (geur)stoffen.

Om muggen te weren zijn hoge concentraties van die geurstoffen nodig. Wat planten naast je bed zetten is niet voldoende. Maar ook in hoge concentraties werken de geurstoffen in deze planten vaak veel korter dan het bekende DEET.

Ook limoeneucalyptusolie, dat eveneens bekend staat om zijn insectwerende eigenschappen en een plantaardig alternatief is voor het synthetische DEET, is nauwelijks muggenafstotend. Alleen limoen­eucalyptusolie met een verhoogde concentratie citriodiol (minimaal 30%) biedt wél langdurige bescherming (tot 8 uur).

Bart Knols, medisch entomoloog en muggenexpert

Gezondgids 3, 2021

