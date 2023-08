Tandpasta-tabletten

Antwoord: De Consumentenbond test af en toe tandpasta. In de laatste test (2021) zaten tabletten van het merk Denttabs. Die eindigden hoog in de test en werkten net zo goed als tandpasta uit een tube. We kunnen niet zeggen of alle merken tabletten goed zijn. Tandpasta’s uit een tube zijn ook niet allemaal van even goede kwaliteit. Let er bij de aankoop van de tabletten op dat er fluoride in zit. Dat is belangrijk om je gebit te beschermen tegen tandbederf.

Lauri ten Grotenhuis, expert Persoonlijke verzorgingsproducten bij de Consumentenbond

Gezondgids 4, 2023

