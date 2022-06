Antwoord: Een steenpuist is een ontsteking van een haarzakje in de huid, waarbij een rode zwelling met puskop ontstaat. Voorheen werd trekzalf gebruikt bij steenpuisten, maar tegenwoordig is het advies de puist met rust te laten. Het smeren met een zalf, waaronder trekzalf, is af te raden.

De werkzame stof van trekzalf is ichthammol. Dat remt ontstekingen en vermindert jeuk en schilfering. Uit onderzoek bleek dat ichthammol stoffen bevat die mogelijk kankerverwekkend zijn. Maar er is nog niet voldoende onderzocht of het gebruik daadwerkelijk een verhoogd risico op kanker geeft. Naast mogelijke schade op lange termijn kan trekzalf direct voor huidirritatie zorgen.

Annemarie Trapman, apotheker bij apotheek Stevenshof, Leiden

Gezondgids 3, 2022

