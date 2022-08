Antwoord: Alle medicatie en hulpmiddelen moeten bij de productie een houdbaarheidsdatum meekrijgen. Dit is echter niet voor alle producten even belangrijk. Zolang je verbandmateriaal in de dichte verpakking op een schone, droge plek bewaart, kan er heel weinig mee gebeuren. De steriliteit van het product neemt in de loop van de jaren misschien wel iets af.

Het is dus niet nodig om verbandmateriaal direct weg te doen als de houdbaarheidsdatum is verstreken. Maar ik adviseer ook niet het oneindig te bewaren. In de BHV-kist van onze apotheek bewaren we ongeopend verbandmateriaal tot 2 jaar na de aangegeven houdbaarheidsdatum. Daarna vervangen we het.

Annemarie Trapman, apotheker bij apotheek Stevenshof, Leiden

Gezondgids 4, 2022

