Wondermiddel DHEA

Vraag: Ik las op internet dat voedingssupplementen met DHEA helpen tegen veroudering. Is dat waar?

Antwoord: DHEA (dehydro-epiandrosteron) is een hormoon dat door de bijnieren wordt geproduceerd. De spiegel van dit hormoon daalt met de leeftijd. Er wordt gedacht dat je het verouderingsproces kunt vertragen als je DHEA als supplement inneemt. Onderzoek wijst uit dat dit niet waar is.

Mogelijk blijkt in de toekomst wel dat DHEA voordelen kan hebben bij bepaalde aandoeningen. Denk dan aan een niet goed werkende bijnier of lupus erythematodes, een auto-immuunaandoening. Maar hier is verder onderzoek voor nodig.

Kortom: er is geen bewijs dat supplementen met DHEA veroudering tegengaan. Bovendien kan het bijwerkingen veroorzaken zoals ongewenste haargroei bij vrouwen, acne en hartkloppingen. De beste manier om veroudering tegen te gaan is er een gezonde levensstijl op nahouden.

Linda Mulder-Wildemors, apotheker/onderzoeker bij SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy

Gezondgids 2, 2020

Terug naar het overzicht