Negenmaandenbeurs 2019: wat viel ons op?

Op de Negenmaandenbeurs vind je allerlei producten op het gebied van zwangerschap. Wij gingen op zoek naar nieuwe en interessante producten. In onze video laten we 3 producten zien die we tijdens de beurs hebben uitgeprobeerd. Dit zijn producten die ons opvielen. We hebben ze niet getest.

GeboorteTENS: pijnbestrijding bij bevalling

Een TENS apparaatje zorgt via elektroden voor stroomstootjes, waardoor je lichaam eigen pijnstillende hormonen aanmaakt. Het is daarmee pijnstilling zonder medicatie. Tijdens de weeën kun je de elektroden op de rug plakken en de sterkte naar wens instellen. Tijdens een wee kun je extra stroomstoten geven, om dat na de wee weer te verminderen.

Je kunt het apparaat zowel kopen (€115) als huren (€95, €20 terug via GeboorteTENS.nl). Vaak wordt het vergoed door zorgverzekeraars.

Haakaa silicone Borstkolf: vacuüm kolf / lekschaal

Deze borstkolf werkt via een vacuüm principe. Met een toeschietreflex plaats je de kolf op de borst. Een kneepje in de fles zorgt voor het vacuüm, waardoor de melk gaat lopen. Dit betekent dat je dus niet hoeft te pompen met de hand. Nieuw is dat er nu allerlei opzetstukjes op de fles geplaatst kunnen worden, zoals speentjes of een lepeltje.

In de basisuitvoering kost hij €30.

E-Leon kinderwagenwieg

Deze wieg is een apparaat dat ervoor zorgt dat de kinderwagen heen en weer beweegt om het kindje te wiegen. Je kunt het in verschillende breedtes instellen, waardoor hij onder elke kinderwagen zou passen. Je plaatst het apparaat onder de achterwielen en zet de voorwielen vast. Met de bijbehorende app kun je 3 soorten (heen en weer) bewegingen instellen. Per beweging kun je het tempo en de duur instellen.

Hij kost normaal gesproken €199.

