B200-foutmelding? Meld dit bij Canon!

Wat is de B200-foutmelding?

Bij een B200-melding van je printer werkt de printer helemaal niet meer: je kunt niet meer printen, scannen of kopiëren. Volgens Canon geeft de melding aan dat er problemen zijn met de printkop van de printer:

De printkop kan defect zijn geraakt doordat een of meerdere verwarmingselementen zijn verbrand.

Het printplaatje van de inktcartridge kan defect zijn.

De elektronica die de printkoppen aanstuurt kan defect zijn.

Wat kun je doen?

Probeer eerst nieuwe cartridges. Werkt dit niet? Haal dan de printkop uit de printer. Je haalt hiervoor eerst de cartridge eruit, tilt vervolgens de (grijze) hendel op, zodat je de (zwarte) printkop uit de printer kunt tillen. Zet vervolgens de printer minstens een half uur uit, door de stekker uit het stopcontact te halen, en plaats vervolgens de printkop en cartridges terug. Is de B200-melding hiermee niet verholpen? Dan moet de printer gerepareerd worden.

Waar heb je recht op?

Canon biedt 1 jaar fabrieksgarantie op zijn printers en telt daar 1 jaar uit coulance bij op. Gaat je printer dus binnen 2 jaar kapot? Neem dan contact op met Canon om de printer te laten repareren.

Wettelijk gezien heb je na die 2 jaar nog altijd recht op een deugdelijk product. Wij vinden dat een printer 5 jaar mee moet gaan. Als de printer het voor die tijd begeeft door een technisch defect dat niet jouw schuld is, dan heb je recht op herstel. Vraag - afhankelijk van de leeftijd van de printer - om een redelijke tegemoetkoming in de reparatiekosten.

Meld je klacht bij Canon

Op Klachtenkompas.nl zijn inmiddels zo'n 30 klachten te vinden van consumenten met een Canon-printer en een B200-melding. Dit zijn er veel voor zo'n specifieke melding. Canon laat ons weten te betreuren dat zo veel mensen ongemak ondervinden van dit probleem en nodigt consumenten met een Canon-printer met een B200-melding uit contact op te nemen. Canon belooft elk geval te beoordelen en een passende oplossing te zoeken.

Contact opnemen met Canon kan via 020 - 721 91 03 of via het contactformulier van Canon.nl. Maar hierbij vermelding van: 'B200 melding'.

Hou ons op de hoogte!

We zijn natuurlijk erg benieuwd of Canon deze belofte waarmaakt. Heb jij een B200-fout gemeld bij Canon? Houd ons dan op de hoogte door onderaan deze pagina een reactie achter te laten.