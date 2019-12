Trends op elektronicabeurs CES 2016

TV trends

De CES is hét moment voor tv-fabrikanten om hun nieuwste modellen te introduceren. Fabrikanten presenteren hun nieuwste paradepaardjes. Daarbij valt op dat er net als op de IFA beurs vorig jaar veel aandacht is voor HDR. LG, Samsung, Sony en Panasonic komen allemaal met nieuwe hdr tv's.

Bij High Dynamic Range kunnen beelden met een hoge helderheid worden weergeven en zijn er meer details in donkere en lichte delen van het beeld. Dit zorgt voor beelden die kleurrijker zijn en levendiger. Op de grote tv's die we bij de verschillende stands zagen, spatte het beeld zowat van het scherm.

Een film of serie in hdr kijken is op dit moment nog niet mogelijk. Aan alleen een hdr-tv heb je namelijk niet genoeg. Om het mooiere beeld te zien moet ook de bron in hdr zijn opgenomen. Netflix heeft aangekondigd dat ze hun eigen series en films eind 2016 in hdr zullen uitzenden. Een andere manier om hdr te kijken is via Blu-ray. Samsung komt met een ultra hd Blu-rayspeler die ook hdr video ondersteunt.

Ultra hd Blu-ray lijkt er nu snel aan te komen. Panasonic kondigde aan een Blu-rayspeler uit te brengen aan het einde van dit jaar. Die van Samsung komt in de Verenigde Staten in maart uit. Er kwamen diverse titels langs die dan te koop zullen zijn. Het gaat om grote Hollywoodfilms zoals Mad Max. Sony ziet meer in streaming (video- en audiodistributie via internet) en presenteerde de app 'Ultra'.

Op Sony tv's met Android kun je Ultra HD films kopen en direct streamen. Of de dienst naar Nederland komt is de vraag, een medewerker van Sony kon hier geen uitsluitsel over geven.

Bekijk hieronder het filmpje van Which? over de meest spraakmakende televisies van 2016.

Wearables

Er is ook veel aandacht voor zogeheten 'wearables'. Hiermee kun je op allerlei manieren je gezondheid meten. Denk aan het tellen van je stappen, registeren of je goed slaapt en het bijhouden van je hartslag. Ook helpen de bandjes je jouw sportieve doelen te behalen.

De klassieke wearable is een simpel armbandje, meestal zonder scherm. Je gebruikt het bandje om gegevens te verzamelen die je draadloos uitwisselt met je smartphone. De resultaten bekijk je dan op een app.

Een stuk slimmer is de Fitbit Blaze (zie foto). Deze sportieve smartwatch met opvallende achthoekige kast heeft een behoorlijk scherp kleurenscherm en eigen besturingssysteem met apps. Het horloge werkt met Android smartphones en iPhones. Hij meet continu je hartslag en heeft een geclaimde accuduur van maar liefst 5 dagen. Dat lijkt ons wat veel.

Bij normaal gebruik moeten de meeste smartwatches na een dag weer aan de oplader, zo blijkt uit onze smartwatch test. De Fitbit Blaze zal €230 kosten en heeft verwisselbare bandjes in verschillende kleuren. Het horlogekastje kun je losklikken uit het bandje. Zodra hij beschikbaar is zullen we er een eerste indruk van maken.

Er is meer nieuws op het gebied van smartwatches.

Bij horlogemaker Casio zagen we de WSD-F10 (zie foto): een 'outdoor watch' met Android Wear als besturingssysteem. Daarmee kun je allerlei apps van Google gebruiken en bekende fitness apps als Runkeeper. Met Google Now kun je spraakopdrachten geven. Het horloge heeft allerlei sensoren die handig zijn als je een lange wandeltocht gaat houden. Zo houdt hij gegevens bij over de hoogte en heeft hij een kompas.

De Casio is waterdicht tot ongeveer 50 meter diep. Duikers kunnen dankzij een druksensor zien hoe diep ze zijn. Klimmers kunnen de informatie gebruiken voor een schatting van de hoogte. Het Casio-horloge is fors en robuust uitgevoerd en heeft een 1,3 inch scherm dat met 320x300 pixels redelijk scherp is.

Om de accu zolang mogelijk mee te laten gaan heeft Casio iets slims bedacht. Het scherm bestaat uit een laag met kleuren en daarboven een zwart-wit laag. Bij gebruik van de gekleurde laag is de onderliggende laag doorzichtig. De batterij gaat dan naar verluidt een dag mee. Schakel je het kleurenscherm uit en de sensoren dan kan het horloge tot een maand meegaan op een lading. Casio lanceert de WSD-F10 in de Verenigde Staten in april, daar gaat hij 500 dollar (zo'n €460) kosten. Of en wanneer het horloge naar Nederland komt is nog niet bekend.

Bekijk hieronder het filmpje van Which? over de Fitbit Blaze.

Virtual Reality

Ook Virtual Reality (VR) staat volop in de belangstelling op de CES. De bekendste VR-ontwikkelaar Oculus heeft al aangegeven nog dit jaar met een consumentenversie op de markt te komen. Bij de beursstand was er een lange rij met wachtenden voor de nieuwste Oculus Rift.

De onlangs door ons besproken Samsung Gear VR was er ook. Samsung geeft zelf aan VR naar de massa te willen brengen met deze Gear VR. Zover is het nog niet want om de Gear VR te gebruiken heb je sowieso een high end smartphone van Samsung nodig (minimale prijs: €700).

We zagen op de beurs veel met de Gear VR vergelijkbare brillen die je met je smartphone moet gebruiken. Ook bij deze modellen valt het onscherpe en enigszins wazige beeld op. Hoewel VR je echt even naar een andere wereld brengt, zorgen deze beperkingen ervoor dat de ervaring niet lang beklijft.

Internet of things

Het 'Internet of things' houdt veel fabrikanten flink bezig. Als je Samsung, Panasonic en Sony moet geloven dan is de 'smart home' binnenkort gemeengoed. Nog even en je tv, thermostaat, de verlichting en je wasmachine zijn verbonden via internet. Of dat binnen korte tijd ook echt het geval is, valt te bezien. Veel 'smart' producten zijn geen oplossingen voor bestaande problemen. Het is leuk dat jij je wasmachine via internet kunt bedienen, maar nuttig is het niet per se.

Het meest opvallende smart product zagen we bij Samsung. Diens Family Hub-koelkast heeft in de deur een groot 21,5 inch lcd-scherm. Op het scherm kun je foto's van je smartphone tonen, notities, de familieagenda en tekeningen van de kinderen. Het scherm draait op Tizen; hetzelfde besturingssysteem dat tv's van Samsung hebben. De koelkast heeft aan de binnenkant 3 camera's die je via internet kunt benaderen. Het idee is dat je zo tijdens een bezoek aan de supermarkt kunt checken of je nu boter moest kopen of niet. De Family Hub-koelkast is na de zomer verkrijgbaar, de prijs is nog niet bekend.

Drones

Ook drones (onbemande voertuigen) waren er volop op de CES. Het gros bestaat uit de bekende helikopters met 4 rotoren. Die zagen we in zo'n beetje alle vormen en maten. Verreweg de meest interessante drone was de Ehang 184 AAV. Dit futuristische voertuig is een van de eerste drones die een passagier kan vervoeren. De Ehang is dan wel bemand, maar omdat de besturing automatisch gaat, is het toch een drone.

Hierbij kun je tot maar liefst 500 meter de lucht in en vliegen met een snelheid van maximaal 100 kilometer per uur. Erg ver brengt de Ehang je niet; de actieradius is 16 kilometer en al na 23 minuten is de accu leeg. Of en wanneer de Ehang op de markt komt is onduidelijk. Op de CES mochten er om juridische redenen geen testvluchten worden gemaakt.

Parrot Disco

Een drone die waarschijnlijk een stuk sneller in de winkel ligt, is de Parrot Disco. Bijzonder aan deze nieuwe Parrot is het ontwerp. De Disco lijkt meer op een zweefvliegtuig dan op een helikopter. Hij bestaat uit een vleugel van ongeveer een meter die aan de achterkant wordt aangedreven door een propeller.

Met 700 gram is hij erg licht. Je laat hem opstijgen door hem in de lucht te gooien. Aan de voorkant van de Disco zit een camera die beelden in hd vastlegt. Volgens Parrot kun je met de Disco 45 minuten de lucht in, daarna moet de accu worden opgeladen. De Disco moet later dit jaar in de winkels liggen. De prijs is nog onbekend.

