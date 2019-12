Shampoo: paneltest

Bekijk de video van de test

Deel jouw tips over shampoo kopen op onze Community.

Uitslagen

12 van de 15 geteste shampoos scoren op alle testaspecten voldoendes.

Met cijfers tussen de 8,7 en 9,9 scoren alle shampoos ruimschoots voldoende op hun hoofdfunctie: het reinigen van haar en hoofdhuid.

De cijfers van de geteste shampoos schommelen op het onderdeel huidirritatie tussen een nipte voldoende (6,0) en goed (8,9).

Neutral doet zijn naam geen eer aan: als enige scoort deze shampoo een onvoldoende op het aspect geur (5,1). Panelleden associëren de shampoo met paardenmest of vinden het een medicinale geur hebben.

Hema scoort met een 4,8 als enige onvoldoende op zachtheid van het haar na het wassen.

Gaat het om glans, dan laten Hema en Europrofit (5,4 en 4,9) het volgens onze panelleden afweten.

Een flinke schuimlaag hoef je bij Neutral en Europrofit niet te verwachten. Zij scoren magertjes op dit aspect (5,4 en 5,3).

Testresultaten

Beste uit de test

L'Oréal Paris Elvive multivitamines

Vooral de geur, glans en hoeveelheid schuim van deze shampoo worden gewaardeerd. Ook geven maar weinig mensen aan huidirritatie te ervaren.

Minpuntje: panelleden zijn iets minder te spreken over de zachtheid van het haar na wassen.

Beste koop

Cien everyday shampoo fruit & vitamin

Deze shampoo wordt op geur, schuim en zachtheid nog beter gewaardeerd dan de nummer 1 uit de test. Wel geven panelleden vaker aan huidirritatie te ervaren na gebruik van Cien.

Feiten en fabels

Feiten Fabels Hoe vaker je je haar wast, hoe sneller het vet wordt.

Wassen met lauw water is het beste. Heet water kan je haar beschadigen.

Shampoo kan je haarconditie verbeteren Hoe meer de shampoo schuimt, des te beter het is voor je haar.

Iedere dag wassen is schadelijk voor je haar.

Shampoo kan invloed hebben op de haarwortel.

Schadelijke stoffen

Geen van de shampoos in onze test bevat volgens de etiketten stoffen die in Europa verboden zijn. Wel kwamen we stoffen tegen die huidreacties kunnen geven: de geurstoffen linalool en limoneen bijvoorbeeld. En schuimmakers, zoals cocamidopropylbetaïne. In producten die je snel van de huid afspoelt, zoals shampoo, veroorzaken ze echter niet zo snel problemen. Irriteert shampoo de hoofdhuid toch ernstig, meld het dan via cosmeticaklachten.nl.

Smaken verschillen

Uiteindelijk is shampoo natuurlijk ook een product met een sterke belevingsfactor. Iedereen heeft zo zijn voorkeur. Dat zien we terug in de resultaten van deze test. Waar de één een flinke schuimlaag wel weet te waarderen, houdt de ander er helemaal niet van. Ook fruitgeuren zorgden voor verdeeldheid: 'een fijne sinaasappelgeur waar je vrolijk van wordt' tegenover 'fruitgeur vind ik persoonlijk niet lekker voor het haar'. Of het haar zacht aanvoelt na het wassen blijkt ook heel persoonlijk. Het is niet gek dat meningen over de shampoos zo verschillen, want wat goede shampoo is voor het haar van persoon A, hoeft niet per se goed te zijn voor persoon B.

De test

Eerst vroegen we 760 panelleden wat ze belangrijk vinden aan shampoo. Aan de hand van de uitkomsten, stelden we de criteria voor de test vast. We selecteerden 275 leden die de shampoos mochten uitproberen. Daarna kochten we 15 shampoos voor gewoon haar of voor elk haartype in verschillende prijsklassen. De leden kregen ieder 3 flesjes shampoo. Ze hadden geen idee welke shampoos ze uitprobeerden. Met elke shampoo moesten de leden 2 wasbeurten hun haar wassen. Daarna moesten ze er vragen over beantwoorden.

Het volledige artikel (pdf, alleen voor leden) is gepubliceerd in de Consumentengids van april 2016.

Ook interessant: