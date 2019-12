Eerste indruk | 'De nieuwe gouden standaard voor High Definition visie! Deze Diamond Vision Technologie beschikt over de hoogste niveaus van kleurschakeringen, helderheid, kleur, contrast en vermindering van schittering!' En zo gaat de reclame van Tommy Teleshopping nog wel even door. Kletspraat of is de Polaryte HD echt de nieuwe revolutie in zonnebrillen?

Conclusie

Om gelijk maar met de deur in huis te vallen: deze Polaryte HD zonnebril doet niets meer dan de reeds bestaande polariserende zonnebrillen. Hij filtert inderdaad een deel van de schittering maar niet alles. Verder is hij vrij smal. Handig zijn wel de magneetjes zodat je de bril goed kunt vastklikken aan je shirt.

Blauw licht

Je kunt bij een zonnebril vaak kiezen voor verschillende soorten glas. Meestal gaat de voorkeur uit naar bruin, volgens een opticien bij wie wij navraag deden. Opvallend is dat de glazen van de Polaryte HD een wat blauwe waas geven, terwijl Tommy Teleshopping claimt: 'Rode kleuren zijn rijker en stralender, blauw is dieper en verzadigder, groen is frisser en geel is helderder en warmer - zonder dat de helderheid of het contrast wordt aangetast.'

2 + 1 gratis

We krijgen bij de bestelling 3 zonnebrillen: 1 zwarte en 2 met een tortoise montuur. Totaal: €69,95 voor 3 stuks. Maar wie wil er nou 3 zonnebrillen? 1 in de auto en 1 in je tas? De derde als reserve? Ze zouden niet kapot kunnen, dus waarvoor heb je die derde dan nodig? En dan nog iets, je krijgt er maar 1 koker bij...

