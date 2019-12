Test: groentesoep

Als aanvulling op de test groentesoep in de Consumentengids van februari 2016 kun je hier zien welke soepen van Markant en Plus getest zijn. Deze 2 soepen krijgen namelijk een andere samenstelling. Zo weet je welke soepen er in onze test zaten en of je die soep nog in je voorraadkast hebt staan.