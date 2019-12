Wondpleisters: welke plakken goed?

Test|Een fijne wondpleister blijft goed zitten, is pijnloos te verwijderen en laat geen kleefresten achter. Een panel van de Consumentenbond testte 10 pleisters op gebruiksgemak. De elastische pleister van Idyl en de classic pleister van de Jumbo scoren het beste.

Wat zijn de favoriete pleisters?

Het testpanel bestaande uit 114 personen heeft 5 merken classic wondpleisters en 5 merken elastische wondpleisters getest. Het merk Idyl, onder andere verkrijgbaar bij D.I.O. drogist, scoort bij de elastische pleisters het hoogste. De favoriet bij de classic pleisters is die van Jumbo. De elastische pleister van Hema geeft in 15% van de gevallen huidirritatie en/of jeuk.

Idyl elastische pleister

Hoogste beoordeling: 7,3

Richtprijs: €1,09

Jumbo classic pleister

Hoogste beoordeling: 6,8

Richtprijs: €0,89

Rafels en loslatende pleisters

Het plakgehalte is bij veel pleisters slecht. Honderden pleisters beginnen snel te rafelen, te krullen of laten zelf voortijdig los. Zo blijven 43% van de Kruidvat elastisch pleisters niet 24 uur zitten. De Idyl elastische pleister blijft juist in 91% van de gevallen 24 uur plakken op de huid.

Classic en elastische pleisters: wat is het verschil?

Een classic pleister herken je aan de gaatjes op het wondkussentje en is daardoor ademend. Een elastische pleister beweegt mee op de huid.

Opvallend is dat zowel op doosjes van de classic pleisters als op doosjes van de elastische pleisters eigenschappen vermeld staan als: ‘ademend’, ‘flexibel’ en ‘kleefkracht’.

Beschermstrips

De meeste pleistermerken hebben 2 beschermtrips die over elkaar heen zijn gevouwen. De beschermstrips van de Hansaplast-pleister zitten juist op een aantal punten aan elkaar vast. Dit laatste is een hygiënische manier van verpakken, maar het is niet makkelijk om ze te verwijderen zonder het wondkussen aan te raken. Pak daarom na het afknippen de zijkanten van de pleister vast en trek deze een beetje uit elkaar. De beschermlaag laat dan vanzelf los.

Tips voor een goed gebruik van pleisters

Wonden genezen normaal gesproken vanzelf. Een pleister is daarom niet altijd nodig.

Spoel een wond schoon met kraan- of flessenwater. Ontsmettingsmiddel is dan niet nodig.

Schaafwonden kun je het beste aan de lucht laten genezen. Bij wonden onder kleding is een pleister of niet-verklevend gaas aan te raden. Door het schuren van de kleding kan de wond minder snel genezen. Ook op wonden aan de hand of op de vinger plak je een pleister, ter bescherming van de wond.

De per stuk verpakte pleisters zijn steriel, maar pleisters op een rol of vel volstaan ook.

Bewaar pleisters altijd in het doosje op een schone en droge plek.

Naar de huisarts

Neem contact op met de huisarts als:

uit een wond pus komt, als de wondrand roder, dikker of warm wordt, bij koorts en als er een rode streep bij de wond verschijnt.

een wond groot is, blijft bloeden of gehecht moet worden.

de wond vuil is, zoals bij een bijtwond.

Thuisarts.nl informeert je wat je het beste kunt doen bij verschillende soorten wonden.

Reactie Hema

‘Wij betreuren het dat bij het testen van de elastische pleister een deel van de panelleden irritatie en/of jeuk heeft geconstateerd.

Van de door u aangegeven productiecode zijn de productiegegevens van de toegepaste lijm en de pleisterproductie gecontroleerd. Hierbij zijn geen afwijkingen gevonden. Door de huiddeskundige van de fabrikant van de pleisters is het uitvalmonster van deze code door een gebruikerstest beoordeeld. Hierbij is bij de gebruikers geen enkele huidreactie geconstateerd. Het product voldoet aan de strenge eisen die HEMA en haar leverancier hiervoor hanteren.

Op basis van uw voor ons onvoldoende inzichtelijke test, de ons ter beschikking staande testresultaten van erkende laboratoria voor medische producten en de (uitgebleven) feedback van onze klanten, is er voor ons geen reden om de pleisters aan te passen.’

(Deze reactie is ingekort)

