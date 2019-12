Boterloze cake mét yoghurt

De basis voor cake is simpel: bloem, boter, eieren en suiker in gelijke hoeveelheden, en een rijsmiddel. Maar dit traditionele recept hoef je niet voor zoete koek te slikken, het kan ook anders. Zo bewijst Koopmans met de nieuwe bakmix 'Yoghurtcake met een vleugje citroen'.

Aan deze mix voeg je in plaats van 200 gram roomboter of margarine 200 gram volle yoghurt toe. Dat scheelt een hoop vet. Eenmaal bereid bevat een plak yoghurtcake bijna de helft minder calorieën dan traditionele cake. Fijn voor de lijn, maar is het ook lekker? We schotelden 26 mensen een plak voor en vroegen naar hun mening.

Ruim de helft van de proevers gaf aan de cake lekker te vinden. Vooral de frisse citroensmaak van de cake werd geprezen, al vond een enkeling dit 'vleugje' citroen nogal overheersend. Eenderde van de mensen gaf aan de cake helemaal niet lekker te vinden. Dit kwam voornamelijk door de structuur en het mondgevoel van de cake. Al ziet de cake er in eerste instantie luchtig uit, na een eerste hap blijkt het klef en plakkerig. Van de proevers kwamen dan ook reacties als 'deze cake is niet smeuïg maar eerder sponzig' en 'dit doet mij denken aan klef wit brood'.

Op de smaak van deze cake valt dus niet veel aan te merken maar de structuur is helaas minder aangenaam. Het frisse tintje maakt het een goede vetarme versnapering voor in de zomer.

Lees ook: