Maak het verschil voor bijna 18 miljoen Nederlandse consumenten. Stel je verkiesbaar, word lid van de Bondsraad.
Let op: je kunt je alleen verkiesbaar stellen als je per 1 januari 2026 minimaal een half jaar lid bent van de Consumentenbond en minstens 18 jaar bent.
De Bondsraad bestaat uit ongeveer 50 personen. Wil je daarbij horen?
In het voorjaar van 2026 houden we verkiezingen voor nieuwe Bondsraadsleden. Meld je aan!
Je kunt Bondsraadslid worden als je per 1 januari 2026 minimaal een half jaar lid bent van de Consumentenbond. Daarnaast moet je minstens 18 jaar oud zijn.
Schrijf een e-mail en/of maak een video waarin jij je aanmeldt als kandidaat (inclusief een CV en je lidmaatschapsnummer). Vertel daarin, naast de andere informatie die je met ons wilt delen:
Stuur je sollicitatie vóór 23 februari 2026 naar Anja Verhoef, secretaris Verenigingszaken: bondsraadsverkiezingen@consumentenbond.nl
Rond 6 maart nodigt de Commissie Verkiezingen en Stemmingen kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek. De gesprekken zijn op 21 maart 2026.
Rond 31 maart hoor je of we je voordragen voor de Bondsraad. Tenzij er in de tussentijd nog tegenkandidaten zijn. In dat geval volgt er een stemming. Als dat niet het geval is, dan ben je per 20 juni Bondsraadslid. Leden van de Bondsraad worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Daarna kun je 1 keer herbenoemd worden.
Documenten die handig zijn om te bekijken:
Statuten CB
Reglement BR (o.a. blz. 28 en 29: criteria kandidaten Bondsraad)
Jaarverslag van de Consumentenbond 2024
Help ons op jouw manier. Doe mee met de Bondsraad of word lid van de Consumentenbond. Want samen met onze leden bepalen we wat we testen, onderzoeken en adviseren. Zonder geld van de overheid of bedrijven. Zo krijg jij altijd eerlijke informatie. Al jarenlang.