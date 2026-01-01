Je kunt Bondsraadslid worden als je per 1 januari 2026 minimaal een half jaar lid bent van de Consumentenbond. Daarnaast moet je minstens 18 jaar oud zijn.

Schrijf een e-mail en/of maak een video waarin jij je aanmeldt als kandidaat (inclusief een CV en je lidmaatschapsnummer). Vertel daarin, naast de andere informatie die je met ons wilt delen:

Wie je bent, wat je doet en wat je kunt

Waarom je Bondsraadslid wil worden

Wat je als Bondsraadslid de komende 4 jaar wil bereiken voor de Consumentenbond én voor jezelf

Stuur je sollicitatie vóór 23 februari 2026 naar Anja Verhoef, secretaris Verenigingszaken: bondsraadsverkiezingen@consumentenbond.nl

