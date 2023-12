Deelnemen kan als je per 1 januari 2024 minimaal een half jaar lid bent van de Consumentenbond.

Stuur een video en/of e-mail waarin jij je aanmeldt als kandidaat (inclusief een CV en je lidmaatschapsnummer). Vertel daarbij:

Wie ben je, wat doe je en wat kun je?

Waarom wil je Bondsraadslid worden?

Waarom moeten we juist jou kiezen?

Wat wil je als Bondsraadslid de komende 4 jaar bereiken voor de Consumentenbond én voor jezelf?

Stuur je sollicitatie vóór 15 februari 2024 naar bondsraadsverkiezingen@consumentenbond.nl. Je kunt je sollicitatie richten aan Anja Verhoef, secretaris Verenigingszaken.

Dit is de sollicitatieprocedure

In de laatste week van februari nodigen we kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek. De gesprekken staan gepland voor 9 maart 2024. Uiterlijk 12 maart hoor je of we je voordragen voor de Bondsraad. Je bent dan per 13 mei Bondsraadslid. Tenzij er in de tussentijd nog tegenkandidaten zijn. In dat geval volgt er een stemming.