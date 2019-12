Nieuwe Reclamecode voor Voedingsmiddelen

Sinds 1 februari 2019 is de nieuwe Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) van kracht. Afgesproken is dat kinderidolen van de verpakking zullen verdwijnen. Maar we vinden dat kinderen nog steeds onvoldoende worden beschermd tegen kindermarketing voor ongezonde producten.