Probleem en oplossingen

Reclames voor ongezonde producten zorgen ervoor dat kinderen ongezonder gaan eten en dat is onwenselijk. Nu al heeft 15% van de Nederlandse kinderen overgewicht. In sommige andere Europese landen gaat het zelfs om 40% van de kinderen.

Kinderen krijgen reclames te zien via tv, in winkels, op straat en steeds vaker online. Zo wordt op YouTube, Instagram en TikTok door influencers steeds vaker reclame gemaakt voor ongezonde voeding. Dat is problematisch.

Wat wij willen

Kinderen moeten beter beschermd worden tegen reclame voor ongezond eten. Tot nu toe wordt kindermarketing vooral aangepakt door zelfregulering. Dat werkt niet. Omdat bedrijven en brancheorganisaties zelf de regels kunnen bepalen waar ze zich aan moeten houden.

De overheid voerde zelf ook een onderzoek uit. De conclusie: kinderen krijgen nog steeds te veel reclame voor ongezonde voeding te zien.

Maatregelen

Om kinderen te beschermen tegen reclames voor ongezonde voeding moet de overheid ingrijpen en de volgende maatregelen nemen:

kindermarketing online voor ongezonde voeding verbieden.

reclames op tv voor ongezonde voeding (tussen 6:00 en 23:00 uur) verbieden.

de regels moeten ook gaan gelden voor verpakkingen van voedingsmiddelen. Die zijn nu veelal nog uitgesloten. Dat terwijl verpakkingen gebruikt kunnen worden om producten extra aantrekkelijk voor (jonge) kinderen te maken.

de leeftijdsgrens moet omhoog; ook jongeren tussen 13 en 18 jaar moeten beschermd worden tegen reclames voor ongezonde voeding.

de WHO criteria moeten worden gebruikt om vast te stellen of reclame mag worden gemaakt. In Nederland kan de Schijf van Vijf als alternatief gebruikt worden.

een onafhankelijke partij moet controleren of bedrijven zich aan de regels houden en er moeten sancties staan op het overtreden van de regels.

Europees onderzoek 2021

Begin 2021 heeft de Consumentenbond samen met de Europese consumentenorganisatie BEUC en andere Europese consumentenorganisaties voorbeelden van kindermarketing verzameld. In totaal werden 81 reclames uit 10 verschillende Europese landen voorgelegd aan de EU Pledge. De EU Pledge is een Europees zelfreguleringsinitiatief van grote levensmiddelenbedrijven waaronder Coca Cola en McDonalds om reclame van ongezonde producten gericht op kinderen terug te dringen. De conclusie: de EU Pledge werkt niet om kinderen te beschermen tegen reclames voor ongezonde voeding.

Lees het uitgebreide onderzoek hierover dat de Europese consumentenorganisatie BEUC (Engels, pdf) deed

De situatie in Nederland

Ook in Nederland is sprake van zelfregulering. De afspraken over voedingsreclame gericht op kinderen zijn geregeld in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen. Die afspraken gaan niet ver genoeg. Daarom pleit de Consumentenbond samen met andere organisaties in de Alliantie Stop Kindermarketing voor strengere maatregelen.