Televisie-claim

Wat gebeurt er als ik me aanmeld voor de schadevergoeding? En is dit gratis?

Jouw aanmelding is erg belangrijk. Want zo kunnen we meer druk zetten op Samsung om zo snel mogelijk consumenten te compenseren. Met je aanmelding kun je een schadevergoeding eisen, kom je op voor je rechten en steun je onze actie tegen Samsung.

We houden je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Je hoort wanneer Samsung compensatie betaalt. Komt er geen vergoeding, dan hoef je niets te betalen.

Stichting Consumenten Competition Claims (SCCC) is een financieringsovereenkomst aangegaan met CF Taupe Ltd (de “financier”), een entiteit die eigendom is van fondsen en beheerde rekeningen die uiteindelijk worden beheerd door ondernemingen verbonden aan Fortress Investment Group LLC.

Wat gebeurt er als er geen compensatie komt?

Als de rechtszaak niet leidt tot een compensatie van de schade dan zijn de kosten van de rechtszaak en overige kosten voor rekening van de financier. De Stichting Consumenten Competition Claims vindt het namelijk niet eerlijk als deze kosten bij jou, de consument, zouden komen te liggen.



Wat gebeurt er als er wel compensatie komt?

Leidt de actie wel tot vergoeding van de door jouw geleden schade? Dan heeft de financier recht op een succesvergoeding. De succesvergoeding waar de financier recht op heeft is maximaal 25% en is afhankelijk van de hoogte van de totale compensatie die Samsung vergoedt.

We vragen aan de rechter om te bepalen dat Samsung de volledige succesvergoeding voor haar rekening neemt. In dat geval betaal je geen vergoeding (no cure, no pay). We kunnen niet beloven dat dit lukt, maar gaan ons best doen. Het kan ook zijn dat de rechter bepaalt dat de succesvergoeding (gedeeltelijk) wordt afgetrokken van de compensatie.