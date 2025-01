ACM laat kansen liggen bij onderzoek internetmarkt

In juli 2024 publiceerden we na eigen onderzoek dat internet al jaren te duur is door de dominante positie van KPN en Ziggo. We riepen de ACM op om in te grijpen. De toezichthouder publiceerde half januari een nieuwe analyse. Daarin onderschrijft ze dat weinig consumenten overstappen. Maar liefst 79% heeft een langlopend contract. Daarnaast zijn de internetprijzen hoog, met name in het ‘budgetsegment’ tot 100 Mbit/s.

Bal op de stip

De ACM blijft in haar onderzoek steken aan de oppervlakte. Veel consumenten stappen niet over en de prijzen zijn hoog. De ACM hint slechts voorzichtig op een gebrek aan marktwerking en zegt dat zijn conclusies vragen om nader onderzoek. Dat vinden we teleurstellend, we hadden dat onderzoek nu al verwacht.

Consumenten betalen de rekening

De uitkomst van een nieuw onderzoek laat weer een aantal maanden op zich wachten. Intussen betalen consumenten de rekening. We willen dat de ACM haast maakt en roepen de politiek op om hier scherp op toe te zien. Verder pleiten we ervoor dat de ACM niet alleen het budgetsegment (tot 100 Mbit/s) meeneemt in haar vervolgonderzoek, want het gebrek aan marktwerking is niet gebonden aan een bepaalde snelheid.