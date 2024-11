Alternatief voor salderingsregeling

Zonder salderingsregeling en met terugleverkosten worden zonnepanelen vanaf 2027 onbetaalbaar. De terugverdientijd loopt dan op naar 25 jaar. Dat blijkt uit ons onderzoek, mede op basis van de laatste energieprijzen van het Planbureau voor de Leefomgeving. We roepen Kamerleden daarom op om tegen het wetsvoorstel te stemmen.

Zonnestroomsubsidie

We stellen als alternatief een ‘zonnestroomsubsidie’ voor. Consumenten krijgen hiermee een vaste vergoeding per teruggeleverde kWh voor een looptijd van 15 jaar. Deze subsidie geldt voor maximaal 3000 kWh per jaar. Dit betekent dat bezitters van extra grote daken geen subsidie krijgen op grote overschotten aan teruggeleverde stroom.

De hoogte van de subsidie wordt elk jaar opnieuw vastgesteld voor nieuwe zonnepaneelbezitters. Consumenten die tussen 2024 en 2027 zonnepanelen aanschaffen profiteren al van de regeling. Zij kunnen tot 2027 nog salderen. En daarna nog 12, 13 of 14 jaar gebruikmaken van de subsidiejaargang 2027. Dit om te voorkomen dat consumenten nu acuut stoppen met investeren in zonnestroom.

Terugverdientijd 9 jaar

Bureau Berenschot heeft ons voorstel beoordeeld op uitvoerbaarheid en doorgerekend voor de meest voorkomende situaties. Daaruit blijkt dat de terugverdientijd met zonnestroomsubsidie en het afschaffen van terugleverkosten daalt naar 9 jaar. Dit geldt voor gemiddeld verbruik en met een subsidie van €0,10 per teruggeleverde kWh voor 2027.

Eerder hoopten we op een terugverdientijd van gemiddeld 7 jaar. Maar door de verwachte daling van de energieprijzen in de komende jaren, is dat niet haalbaar. Ook met salderen zou de terugverdientijd bij aanschaf van zonnepanelen in 2027 op 9 jaar uitkomen.

Consumenten kunnen de terugverdientijd wel verkorten als ze hun zonnestroom meer zelf gebruiken. Bijvoorbeeld door op gunstige momenten een elektrische auto op te laden of elektrische apparaten vooral aan te zetten als de zon schijnt.

Eigen gebruik stimuleren

We vinden dat ons plan consumenten zekerheid geeft. Tegelijkertijd stimuleert deze regeling consumenten om zoveel mogelijk opgewekte stroom direct zelf te gebruiken. Want het subsidiebedrag wordt zo vastgesteld dat eigen verbruik ongeveer 2 keer zo veel oplevert als terugleveren.

Daarmee komen we ook tegemoet aan de wens om iets te doen aan de overbelasting van het volle stroomnet. Bovendien is ons voorstel voor de overheid honderden miljoenen euro’s voordeliger dan de huidige salderingsregeling.

Extra maatregelen

Voor daken met weinig zonnepanelen zal de toekomstige terugverdientijd nog wel lang zijn, omdat installatiekosten bij een klein systeem relatief hoog zijn. We vragen de overheid om voor bepaalde groepen extra maatregelen te nemen, bijvoorbeeld voor de sociale huursector. Zo kan iedereen meedoen aan de energietransitie en met zonnepanelen zijn energierekening flink verlagen.

Petitie

Eerder vandaag bood Vereniging Eigen Huis samen met Aedes, de Consumentenbond en de Woonbond een petitie aan de Tweede Kamer aan. Deze petitie om zonnepanelen lonend te houden voor consumenten werd bijna 200.000 keer ondertekend.