Groen licht in rechtszaken om sjoemeldiesels

Zowel Mercedes-Benz als Renault trokken de ontvankelijkheid van Stichting Car Claim in twijfel. Onterecht, zo besliste de Rechtbank Amsterdam op 10 en 17 april. Door de uitspraak kunnen de collectieve procedures van Stichting Car Claim tegen sjoemelfabrikanten nu inhoudelijk behandeld gaan worden.

Guido van Woerkom, voorzitter van de stichting: ‘Het is een bekende tactiek van de autofabrikanten om het proces te vertragen. De rechter moet dan kijken naar onder meer de financiële basis van de procespartij en zijn onafhankelijkheid. Daar gaat veel tijd overheen. Maar gelukkig is de rechter van mening dat alles in orde is. Nu kunnen we het eindelijk gaan hebben over de inhoud.’

Ondeugdelijk en onwettig

De rechter moet zich nu buigen over de vraag of de fabrikanten een gebrekkig product hebben geleverd. We vinden dat consumenten zijn misleid bij de aankoop van hun diesel. Ze kregen een ondeugdelijk en onwettig product. Als de rechter het met ons eens is, dan is de weg vrij voor compensatie. Van Woerkom: ‘We hopen dat de fabrikanten zullen inzien dat een vrijwillige oplossing in ieders belang is en dat ze snel met ons in gesprek gaan.’

Andere merken

Stichting Car Claim en de Consumentenbond eisen in verschillende collectieve procedures compensatie voor eigenaren van sjoemeldiesels. Het gaat om diesels van de merken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes-Benz, Renault, Dacia, Peugeot, Citroën, DS en Opel. In alle zaken is Car Claim nu ontvankelijk verklaard.

Aanmelden

Als je tussen 1 september 2009 en 1 januari 2020 een diesel van een van deze merken kocht, kun je je aanmelden voor de claim. Dat kan ook als je een dieselauto van BMW of een camper met een dieselmotor van Fiat kocht. Deze fabrikanten worden ook verdacht van sjoemeldieselpraktijken.