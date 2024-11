Zoeken in de app

We vroegen om jullie feedback en die kregen we! Sinds de app 2 weken geleden gelanceerd is, kregen we vooral de vraag om een zoekfunctie toe te voegen. Als je op zoek bent naar een bepaald product, is het misschien niet meteen duidelijk onder welke categorie dat thuishoort. Waar valt een koptelefoon bijvoorbeeld onder? Het helpt dan om gewoon 'koptelefoon' te typen. En dat kan vanaf nu.

Je vindt de zoekfunctie onder Tests.

Met je feedback help je ons. Zo kunnen we de Consumentenbond-app steeds beter maken. En zo helpen we elkaar. Als je de app nuttig vindt en met plezier gebruikt, zouden we het geweldig vinden als je een review achterlaat in de app store.

Google Play Store

Apple App Store

Nieuwe wensen voor de app? We horen het graag via het feedbackformulier.