Wat is er allemaal nieuw in de aangifte over 2022? Hoe maak je optimaal gebruik van aftrekposten, zoals zorgkosten, hypotheekrente en studie- en reiskosten? De Belastinggids 2023 loodst je er stap voor stap doorheen. Wij geven bij elke post op je aangifte tips hoe je die zo optimaal mogelijk kunt invullen.

De aangifte is grotendeels vooraf automatisch ingevuld, zodat het lijkt alsof je er geen omkijken meer naar hebt. Maar automatisch is niet altijd optimaal. Zo pakt het soms gunstig uit als je een aftrekpost juist aan de partner geeft die het minst verdient.

Net als ieder jaar verandert er weer veel in de aangifte inkomstenbelasting. Dit keer springt vooral de belasting van vermogen in het oog. De Hoge Raad concludeerde in 2021 dat de Belastingdienst daarbij jarenlang steken liet vallen. We leggen uit wat daarvan de gevolgen zijn voor de belasting over je vermogen.

Is de aangifte eenmaal ingediend, dan kun je de Belastinggids ook gebruiken voor andere beslissingen die je gedurende het jaar maakt. Zo kom je bij de volgende aangifte niet voor verrassingen te staan. Bijvoorbeeld omdat je toch belasting moet betalen over een vrijwilligersvergoeding of hoge zorgkosten toch kunt aftrekken.

Wat vind je in deze uitgave?

De belangrijkste wijzigingen voor de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2022

Geldbesparende tips en heldere rekenvoorbeelden

Handige checklists

Voor wie is deze uitgave bestemd?

De Belastinggids 2023 is er voor iedereen die aangifte inkomstenbelasting moet doen en er het maximale uit wil halen.

