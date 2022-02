De beste behandeling - deel 6 Huid

In 10 delen komen veelvoorkomende ziektes aan bod; van migraine, diabetes, hartfalen en staar tot astma, slechthorendheid en reumatoïde artritis. De delen behandelen steeds ziektes die betrekking hebben op een bepaald deel van het lichaam. Ook is er een apart deel gewijd aan veelvoorkomende vormen van kanker. In alle delen staat steeds alles wat je over een ziekte en behandeling moet weten handig en overzichtelijk bij elkaar. Belangrijke informatie voor iedereen die zelf wil meebeslissen over zijn gezondheid.



Dit deel gaat over de huid.

Bekijk ook: