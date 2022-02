Maar liefst 9,9 miljoen mensen in Nederland hebben een of meer chronische aandoeningen. Met gezond eten kun je het ontstaan van ziekten soms jaren uitstellen of zelfs voorkomen. En als je een ziekte hebt, kun je met voeding het ziekteverloop vaak positief beïnvloeden. Natuurlijk spelen ook de rest van je leefstijl en erfelijkheid een rol. Maar voeding is wel een factor van belang, die je bovendien zelf in de hand hebt. Goede voeding kan veel leed voorkomen. In Voeding en je gezondheid lees je er alles over.

Het boek geeft onder meer:

Een overzicht van ziekten en aandoeningen waarop je met voeding zélf invloed hebt, van diabetes tot hart- en vaatziekten.

Informatie over hoe voeding kan helpen bij preventie en behandeling van ziekten en aandoeningen.

Een helder overzicht van de belangrijkste voedingsadviezen bestemd voor iedereen die met de juiste voeding graag meer grip krijgt op zijn of haar eigen gezondheid.



