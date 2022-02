Een deur die klemt? Een houten meubel dat beschadigd is? Deze uitgebreide editie van 1001 Reparaties in huis loodst je stap-voor-stap door veelvoorkomende klussen die iedereen zal herkennen. Een dure vakman is minder vaak nodig!

Naast belangrijke basiskennis over gereedschap, vul- en schuurmiddelen, spijkers, schroeven en technieken bevat 1001 Reparaties in huis informatie over onderwerpen als plafond, water en elektriciteit. Bij elk mankement staat beschreven welke spullen je nodig hebt en hoe je de reparatie aanpakt. Dat maakt deze uitgave geschikt voor zowel de beginnende als gevorderde doe-het-zelver.

Wat vind je in dit boek?

Basiskennis over gereedschap, materialen en veilig werken

Stap-voor-stap uitleg per klus

Handige tekeningen en foto's

Voor wie is dit boek bestemd?

1001 Reparaties in huis is bestemd voor iedereen die thuis graag - met goed resultaat - de handen uit de mouwen steekt.



Details e-book bestelling:

Als je het e-book hebt besteld, krijg je een e-mail met daarin de downloadlink voor het e-book.

Je downloadlink blijft een half jaar actief, je kunt het e-book maximaal 5 keer downloaden.

Het bestandsformaat van het e-book is pdf. Je kunt dit bestand direct openen of eerst downloaden naar je computer.

Pdf-bestanden kun je lezen met onder andere het programma Adobe Reader. Dit programma is gratis te downloaden op de Adobe website. Ook kun je het lezen op alle tablets en e-readers. Voor het lezen van pdf's op een tablet zijn diverse (gratis) apps te downloaden.

Lees meer over onze bestelprocedure en voorwaarden

Ook in delen verkrijgbaar

Misschien zijn niet alle klusonderwerpen voor iedereen interessant. Daarom wordt 1001 Reparaties in huis ook in delen als e-book aangeboden. In elk deel staat een ander klusthema centraal. Kies het deel dat bij jouw klus past. De 4 delen zijn: