Consumentenrechten zijn over het algemeen goed geregeld in Nederland, maar hoe krijg je waar je recht op hebt? Wat kun je doen als je een geschil hebt met een financiële instelling of als een besteld product door een webwinkel niet geleverd wordt? Haal je recht als consument helpt met heldere informatie over wet- en regelgeving en praktische tips.

Wat vind je in dit boek?

De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van consumentenrecht.

Je rechten bij het kopen van een product in de (web)winkel, aan de deur, op afstand en in het buitenland.

Je rechten bij reizen: wat kun je bijvoorbeeld doen als een (deel van de) reis niet doorgaat of niet aan de verwachtingen voldoet?

De digitale wereld: waar moet je aankloppen als online je privacy wordt geschonden?

Je rechten bij financiële instellingen als banken, verzekeraars en pensioenfondsen.

Voor wie is dit boek bestemd?

Haal je recht als consument is bestemd voor iedereen die goed geïnformeerd wil zijn over consumentenrecht. Er gebeurt veel op dit gebied. In dit boek staat alle actuele informatie handig bij elkaar en ben je weer helemaal up-to-date.

