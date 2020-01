Reactie Kras op artikel Consumentengids

'Laten we voorop stellen dat we best geschrokken zijn van de vragen, naar aanleiding van de ervaringen van het mysterykoppel. Dat is vanzelfsprekend niet de manier waarop wij met de lokale medewerkers en onze reizigers om willen gaan. Wij nemen deze klachten uiterst serieus.



Natuurlijk moeten de mensen die lokaal zijn ingehuurd, betaald worden voor hun diensten. Onze lokale agent, die dit verzorgt, heeft ons bevestigd dat de chauffeur een vast salaris en ook een deel van de fooi uit de fooienpot ontvangt aan het einde van de reis. Dit laatste wordt normaal gesproken door de reisleider in het bijzijn van de groep overhandigd. Om er absoluut zeker van te zijn dat de chauffeur van deze rondreis betaald is, hebben wij bij de lokale agent het betalingsbewijs opgevraagd en ontvangen.



Fooien moeten inderdaad terechtkomen bij de mensen die het verdienen. De 900 THB die vermeld wordt, is bedoeld voor kofferjongens, schoonmakers, bediening en chauffeur. De fooi voor de lokale gids en Nederlandstalige reisleider vallen hier niet onder. De reisleiders en lokale gidsen zijn hiervan op de hoogte en weten dat het niet de bedoeling is dat zij een deel van dit bedrag voor zichzelf houden. Zij krijgen beiden een vast salaris plus aan het einde van de reis een mogelijke fooi van €1 à €2 per persoon per dag. Of er bij deze rondreis geld uit de fooienpot toch bij de reisleiding terecht is gekomen, is onwaarschijnlijk maar helaas lastig te achterhalen. Feit blijft dat het niet de bedoeling is. Wij hebben bij onze lokale agent dan ook benadrukt hier extra alert op te zijn. Overigens geven hotels en restaurants juist aan graag KRAS groepen te ontvangen omdat KRAS bekend staat om zijn ruime fooien.



De informatiebijlagen (inclusief de bijkomende kosten) voor de Thailandreizen zijn in september 2018 en deels in 2019 voor het laatst aangepast. Helaas is verzuimd bij deze aanpassingen ook de data van wijzigingen te vermelden. Dit is handmatig werk en over het hoofd gezien. Om het voor klanten overzichtelijk te maken, vermelden we bij het bedrag in THB ook het bedrag dat het ongeveer (ca.) in euro’s is. Dit bedrag wordt niet bij iedere koerswijziging aangepast. Op de site wordt dan ook vermeld dat de informatie onder voorbehoud van prijswijzigingen en koerswijzigingen is. Maar we zullen de informatie bij onze Thailand reizen nalopen en aanpassen op basis van de laatste koers.



Dat er €117 is betaald voor de entreegelden en fooienpot kan en mag niet zo zijn. De bedragen hiervoor (1.300 THB en 900 THB) zijn namelijk contractueel vastgelegd. Een verklaring voor dit grote verschil zou kunnen zijn dat bij die €117 ook de fooi voor de reisleider en lokale gids is meegenomen. Zoals hierboven al aangegeven, delen gids en reisleider namelijk niet mee in de fooienpot van 900 THB maar kunnen klanten hiervoor zelf een bijdrage geven. Wij houden hierbij de richtlijn aan van €1 à 2 per persoon per dag. Als deze kosten zijn meegerekend, zou je op een bedrag van ca. €117 uitkomen, uiteraard afhankelijk van de hoogte van de fooi die voor reisleider en gids is gegeven.



We willen nogmaals benadrukken dat de bevindingen van jullie mysterykoppel niet in lijn zijn met hoe KRAS met lokale medewerkers en gasten om wil gaan. Wij zullen samen met onze lokale agent er dan ook streng op toezien dat onze richtlijnen nageleefd worden.'